Scooters des mers à Annaba La mort vague sur nos plages 07 Aoû 2022 Annaba 24 fois La mort vague sur nos plages Khadidja Rayenne Bien qu’il n’y ait, heureusement pas eu d’accident mortel à cause de ces engins de sport aquatique, cette saison, les scooters de mer restent un danger pour les baigneurs. En effet, chaque plage du littoral annabi propose aux vacanciers plusieurs attractions, y compris la location de jet-ski. Le business de ces derniers représente une marge très importante pour les jeunes qui profitent de ces petits ‘’jobs d’été’’. Par ailleurs, et bien que la location de ces bolides soient assez couteuses, entre 3.000 dinars pour 15 minutes et 6.000dinars la demi-heure mais la majorité du temps il ne s’arrête pas et les locations se succèdent. Cette activité n’est pas dénuée de risques car ces puissants engins peuvent effectivement atteindre une vitesse comprise entre 40 et 120 kilomètres par heure. Leur pilotage n’est donc pas à prendre à la légère. Le non-respect des règles d’usages de ces engins peut être à l’origine de beaucoup d’accidents, notamment parmi les amateurs, car ce n’est pas une obligation de posséder un permis pour conduire profiter des « sensations fortes » de ces scooters de mer chose qui complique le quotidien des maitres-nageurs. Leurs propriétaires par contre doivent impérativement posséder un permis de conduire spécial. Certains amateurs ne prennent pas les consignes en considération notamment du faite de s’éloigner de la plage à au moins 300 mètres pour éviter les risques et de surtout se munir de gilet de sauvetage. Au niveau de la plage Djnen El Bey communément appelée Oued Boqrat on retrouve plusieurs activités nautiques, dont le pédalo, le kayak ainsi que les jet-ski. Au minimum sept à huit jet-ski sont placés et mise en avant, soit dans le sable ou en bord de mer, généralement à des endroits, où les enfants nagent, ce qui constitue un risque permanent pour eux. Certains parents se plaignent de certains propriétaires, qui n’imposent pas les règles de sécurité pour certains amateurs et leur laissent libre choix de se déplacer ou encore de faire des acrobaties à droite à gauche sur le plan d’eau réservé à la baignade.