Mariages collectifs à Sétif Servis au doigt et à l’œil 14 Aoû 2022 Régions 290 fois Servis au doigt et à l’œil L’association de bienfaisance dite El Khansa mère des orphelins a pris en charge le mariage de dix orphelins de la wilaya de Sétif et d’autres wilayas du pays. En effet, la présidente de l’association, El Hadja Houria, une bienfaitrice de la wilaya, a payé rubis sur l’ongle tous les frais inhérents à la célébration, cette semaine, de dix mariages. A noter qu’il s’agit de la quatrième édition du mariage collectif. L’association a assuré la chambre à coucher, la dote, le costume du marié et leur a également offert un cadeau. Elle a aussi pris à ses frais l’organisation du déjeuner pour tous les invités des mariés au sein d’une salle des fêtes de la ville. Le mariage collectif a concerné dix couples des régions enclavées de plusieurs wilayas, parmi lesquelles Tadjenant, Bouira, El Eulma, Khenchela et bien évidemment Sétif. Il convient de noter qu’en six mois, l’association a réussi à marier 24 couples avec une prise en charge totale. Parmi les nouveaux mariés figuraient des orphelins n’ayant ni père, ni mère, ni frères et sœurs. Il est à rappeler aussi que d’autres associations font des mariages collectifs leur créneau. En effet, l’association El Afaq El Khairia de Sétif, présidée par Abdelkader Boukhalfa, avait marié au mois de janvier passé, lors de la 17ème édition, dix couples. Elle avait organisé une célébration marquée par la pure tradition ancestrale de la région. Cette association a réussi à marier 231 couples de la wilaya. Le plus intéressant dans cette prouesse, c’est que parmi les 231 mariages, aucun divorce n’a été enregistré depuis la première édition en 2006. Qui dit mieux ? S.