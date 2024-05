Le ministre révèle le nombre de logements distribués en Algérie (2020-2024) Par wissam.a 24 mai 2024 à 16:17 Le secteur du logement en Algérie a connu une avancée majeure ces dernières années. Près de 1,5 million de logements ont été distribués entre 2020 et 2024, toutes formules confondues. Cette annonce a été faite par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, lors de l’ouverture des travaux d’une journée d’information sur la réduction des risques sismiques. La rencontre s’est tenue en présence du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, et du wali de Boumerdès, Fouzia Naama. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a toujours mis un point d’honneur à accorder toute l’attention aux besoins en logements des citoyens. Lors de la réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen du projet de loi de finances pour 2024, il avait ordonné l’inscription de la construction de 250 000 logements pour l’année suivante. Ce programme comprend donc 100 000 unités de type logement social et 150 000 destinées à l’aide à l’habitat rural. À LIRE AUSSI : Immobilier : Alger, 1ʳᵉ ville africaine où louer est plus avantageux qu’acheter en 2024 Cette initiative s’inscrit donc dans la continuité de l’engagement pris par le président de réaliser un million de logements entre 2020 et 2024. En mai 2023, lors d’une intervention à la Télévision algérienne, le ministre de l’Habitat avait souligné que les programmes réalisés entre 2020 et 2022 avaient déjà permis la distribution de plus de 920 000 logements. Il a également précisé que des efforts soutenus sont en cours pour atteindre l’objectif d’un million de logements avant 2024. Des projets en cours et de nouvelles réglementations Actuellement, environ 700 000 logements, toutes formules confondues, sont en cours de réalisation. Ces projets sont conformes au programme de la loi de finances 2023 qui prévoyait la construction de 225 000 logements. Cette dynamique de construction est soutenue par des initiatives visant à moderniser et sécuriser les infrastructures. Ainsi, lors de la journée d’information, Mohamed Tarek Belaribi a annoncé la promulgation du nouveau règlement de construction parasismique, actualisé pour 2024. Ce texte, élaboré par une soixantaine d’experts nationaux, dont des chercheurs et des experts résidant à l’étranger, représente une avancée significative. Ce règlement remplace celui de 1981, instauré après le séisme de Chlef, et est désormais conforme aux normes mondiales en matière de construction parasismique. Des infrastructures modernes et sécurisées Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a souligné l’importance de ce nouveau règlement, le qualifiant de « document de nouvelle génération ». Il a également annoncé que les travaux du stade de Douéra Chahid Ali Ammar (dit Ali la Pointe) seront achevés d’ici fin juin prochain. La journée d’étude a été marquée par une série d’interventions scientifiques portant sur les mesures techniques pour réduire les risques sismiques. Les discussions ont également abordé le rôle des organismes relevant du ministère de l’Habitat dans ce domaine et retracé l’histoire de l’activité sismique au nord de l’Algérie.