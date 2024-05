Sonatrach signe un important contrat concernant le plus grand gisement de gaz en Afrique Par Mahdi Amine 24 m

Sonatrach signe un important contrat concernant le plus grand gisement de gaz en Afrique Par Mahdi Amine 24 mai 2024 à 0:39 ALGER, jeudi 23 mai 2024 – La compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, a signé ce jeudi un contrat avec un consortium international composé des entreprises Baker Hughes (Houston, États-Unis), Nuovo Pignone International (Italie) et Tecnimont (Italie). Ce contrat, indique le communiqué de la Sonatrach, porte sur la réalisation des installations de boosting (phase III – étape 2) au niveau du gisement gazier de Hassi R’mel, le plus grand en Algérie et en Afrique. 🔵 À LIRE AUSSI : Énergie/ Arkab annonce le lancement du « projet du siècle » L’objectif étant d’accompagner la déplétion (baisse de production) naturelle de ce gisement en vue d’assurer le maintien du plateau de production à 188 millions de mètres cubes par jour. Concrètement, le contrat consiste en la réalisation en EPC (Ingénierie, Approvisionnement et Construction) de trois étages de compression au niveau du Centre, Nord et Sud avec un total de 20 Turbo-compresseurs. Gisement gazier de Hassi R’mel : Sonatrach s’associe à Baker Hughes, Nuovo Pignone International et Tecnimont. Il s’agira aussi, précise l’entreprise, de “la réadaptation du réseau de collecte du gaz et de la réalisation trois unités de démercurisation du condensat, la banalisation entre les trains de traitement des unités de production de Hassi R’mel et les tie-in des utilités (réseau eau anti-incendie, air instrument, air service, système diesel, système de torche et système d’azote)”. 🔵 À LIRE AUSSI : Sonatrach signe un contrat de 1 milliard USD avec la société italienne Tecnimont En outre, les délais de réalisation de ce projet sont de 33 mois pour les stations de boosting Centre, de 36 mois pour les stations Nord et de 39 mois pour les stations Sud. La mise en service de ces trois stations interviendra, dans l’ordre, en octobre 2026, en janvier 2027 et en avril 2027. “La réalisation de ce projet, conclut la compagnie nationale, permettra le maintien du niveau de production en gaz, la satisfaction des besoins du marché local et le respect des engagements commerciaux de Sonatrach à l’international.” Par ailleurs, au cours de la même journée, Sonatrach a signé un protocole d’accord avec la compagnie américaine ExxonMobil portant sur le développement des ressources en hydrocarbures dans le bassin de l’Ahnet et le bassin de Gourara.