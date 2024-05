Campagne De Pêche Du Thon Rouge À Annaba : La Wilaya Bénéficie D’un Quota De 153 Tonnes EDITEUR - 25 MAI 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Un quota de 153 tonnes au thon rouge a été réservé à la wilaya d’Annaba sur un total de 2.046 tonnes représentant le quota de l’Algérie au titre de la campagne de pêche de thon rouge 2024, a-t-on appris avant-hier, jeudi 23 mai, auprès du directeur de wilaya de la Pêche et de l’Aquaculture. Dans une déclaration à l’Algérie Presse Service (APS), Noureddine Remita a précisé que la wilaya d’Annaba participe à cette campagne avec deux thoniers « El Bachir » et « Chahid Mustapha Benboulaïd ». Le mercredi 22 mai, ces thoniers ont quitté le port de pêche d’Annaba en direction des zones délimitées dans le programme international de la campagne de pêche de thon rouge. Cette campagne de pêche de thon rouge 2024 se poursuivra jusqu’au lundi 1er juillet, avec la participation de 34 thoniers répartis sur dix ports algériens retenus par ce même programme international, a-t-on précisé. À titre d’information, la wilaya d’Annaba compte 655 embarcations de pêche de diverses tailles, dont deux thoniers et 156 sardiniers. Cette flotte, qui a réalisé en 2023 une production de 8.500 tonnes de poissons, emploie 6.500 marins. Notons que la pêche au thon rouge en Algérie est une activité économiquement importante. Elle est généralement réglementée par le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques, qui fixe des quotas de capture et des périodes de pêche pour assurer la durabilité des stocks de thon rouge. Les pêcheurs algériens utilisent généralement des techniques de pêche traditionnelles telles que la pêche à la ligne et la pêche au filet. Cependant, il est probable qu’ils utilisent également des technologies plus modernes telles que les sonars pour localiser les bancs de thon rouge. Les campagnes de pêche, y compris les quotas de capture, les périodes de pêche et les méthodes utilisées, peuvent varier d’une année à l’autre en fonction des conditions des stocks de thon rouge et des réglementations en vigueur. Le thon rouge est une espèce de poisson très prisée pour sa chair, ce qui en fait une ressource précieuse pour de nombreuses industries de la pêche. AG/RC