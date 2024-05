Saison estivale : Les plages bientôt prêtes ikram saker by ikram saker 24 mai 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 9 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Le Secrétaire général de la wilaya, accompagné du chef de la daïra d’Annaba, a effectué une visite de terrain, jeudi dernier, pour évaluer l’état des préparatifs de la saison estivale. Cette sortie a eu pour objectif principal de vérifier l’avancement des travaux de réhabilitation des plages, notamment celles de Rizi Amor et Rezgui Rachid, et de s’assurer que toutes les conditions nécessaires sont réunies pour accueillir les estivants locaux et de divers horizons dans les meilleures conditions possibles. Lors de cette visite, il a été constaté que les travaux sur la plage Rizi Amor, connue sous le nom de “Chapuis”, sont réalisés à presque 90%. Le Secrétaire général a souligné l’importance de combler les lacunes observées et a insisté sur la nécessité de renforcer les différents chantiers en moyens humains et matériels. Ces efforts visent à achever les travaux dans les délais impartis pour garantir la sécurité et le confort des visiteurs pendant la saison estivale. Cette initiative s’inscrit dans un plan global visant à dynamiser le secteur du Tourisme dans la région et à améliorer le séjour et le confort aux touristes et aux autochtones, en premier, bien sûr. Les autorités locales mettent tout en œuvre pour s’assurer que les plages de la wilaya d’Annaba offrent un environnement accueillant et sécurisé pour les vacanciers cet été. Par : I.S