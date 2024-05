Élections européennes : la Grande mosquée de Paris prend position International Par: Ali Idir 23 Mai 2024 à 0

Élections européennes : la Grande mosquée de Paris prend position International Par: Ali Idir 23 Mai 2024 à 08:30 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo La Grande mosquée de Paris a pris position sur les élections européennes prévues du 6 au 9 juin en France où l’extrême-droite est donnée vainqueur par les sondages. PUBLICITÉ Dans un billet publié mercredi 22 mai sur le magazine en ligne Iqra de la Mosquée de Paris Mosquée de Paris Paris, le recteur de la plus importante institution religieuse musulmane en France Chems-Eddine Hafiz a tracé clairement la ligne. Il a appelé les musulmans de France à voter contre l’extrême-droite. Pour lui, la participation électorale des musulmans à ces élections constituera une « réponse citoyenne à l’intolérance et à la stigmatisation ». Il a jugé « crucial » que les citoyens se mobilisent pour défendre une « société inclusive et respectueuse des droits de tous ». Le recteur de la Grande mosquée de Paris prend donc ses responsabilités en affirmant que la montée de l’extrême-droite, qui s’annonce vainqueur des élections européennes en France, soulève de « graves inquiétudes ». PUBLICITÉ Le recteur de la Grande mosquée de Paris Grande mosquée de Paris Paris met en garde contre une victoire de l’extrême-droite À trois semaines de l’élection des députés européens, la liste du président du RN Jordan Bardella caracole en tête des sondages avec 32 % des intentions de vote, contre 15,5 % pour celles de Valérie Hayer (majorité présidentielle) et 13 % pour le Parti Socialiste (PS) de Raphaël Glucksmann. Avant d’appeler à donner sa voix aux candidats qui respectent les droits de tous et qui ne prônent pas l’exclusion, le recteur de la Grande mosquée de Paris Grande mosquée de Paris a expliqué les raisons de sa prise de position. Pour M. Hafiz, les conséquences d’une victoire de l’extrême-droite lors de ces élections pourraient être « particulièrement sévères » pour les musulmans, « allant de l’augmentation des actes islamophobes et des discriminations au renforcement des lois restrictives visant les pratiques religieuses et culturelles ». PUBLICITÉ Il a rappelé qu’historiquement, les mouvements d’extrême-droite, dont la vague s’apprête à déferler sur la France mais aussi sur de nombreux pays européen, ont « souvent été associés à des politiques d’exclusion, de discrimination et de division ». La montée de l’extrême-droite soulève de « graves inquiétudes » Le recteur de la Grande mosquée de Paris Grande mosquée de Paris Paris, qui a déjà appelé les Franco-Algériens à aller s’inscrire sur les listes électorales pour faire barrage à l’extrême-droite, avertit qu’une victoire de cette mouvance aux élections européennes « pourrait exacerber les tensions sociales, renforcer les stéréotypes négatifs et marginaliser davantage cette communauté, compromettant ainsi les principes fondamentaux de liberté, d’égalité et de fraternité ». Cet appel à la mobilisation lancé par le recteur de la Grande mosquée de Paris Grande mosquée de Paris à trois semaines du scrutin européen survient aussi dans un contexte de montée de l’islamophobie en France sur fond de guerre que mène Israël contre Gaza depuis plus de sept mois. Il survient aussi à trois ans des élections présidentielles en France où Marine Le Pen, candidate de l’extrême-droite, est donnée vainqueur par les sondages. Une perspective qui suscite des inquiétudes parmi les Franco-Algériens en raison des positions anti-algériennes du parti fondé par son père Jean-Marie de le Pen, et de la présence dans ses instances de partisans de l’Algérie française.