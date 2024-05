La visite tant attendue : Karim Benzema en Algérie le 1er Juin Par Dourssaf Cherif 25 mai 2024 à 17:07 Le cé

La visite tant attendue : Karim Benzema en Algérie le 1er Juin Par Dourssaf Cherif 25 mai 2024 à 17:07 Le célèbre footballeur Karim Benzema, lauréat du Ballon d’Or 2022, se prépare à effectuer une visite en Algérie début juin. Des sources fiables ont confirmé vendredi soir que l’attaquant, d’origine algérienne, arrivera dans le pays le 1er juin à Béjaïa, la ville natale de sa mère, avant de visiter Oran, d’où est originaire son père. Karim Mostafa Benzema, âgé de 37 ans, sera présent pour assister au match très attendu entre l’Algérie et la Guinée. Cette rencontre, qui fait partie de la troisième journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, se tiendra au prestigieux stade Nelson Mandela de Baraki. 🟢 À LIRE AUSSI : Karim Benzema dépose plainte contre le ministre de l’Intérieur en France, Darmanin Le coup d’envoi est prévu pour le soir du 6 juin. Cette présence de Benzema ajoute une touche particulière à l’événement, soulignant l’importance de ce match pour les qualifications mondiales. Kylian Mbappé prépare son arrivée en Algérie quelques semaines après Cette visite de l’ancien attaquant du Real Madrid, désormais joueur pour Al-Ittihad en Arabie Saoudite, intervient quelques semaines avant celle de Kylian Mbappé. La star française, également d’origine algérienne, prévoit de se rendre à Béjaïa, la ville natale de sa mère Fayza Lamari, ancienne handballeuse des années 1980. L’été dernier, lors d’une visite au Cameroun, terre natale de son père, Kylian Mbappé avait annoncé son intention de se rendre en Algérie. Début mai, alors qu’il se préparait pour le quart de finale de la Ligue des champions avec le PSG contre Dortmund, le meilleur joueur de football français a réitéré son projet de visiter l’Algérie, sans toutefois préciser de date. 🟢 À LIRE AUSSI : PSG : Benchikh critique Al-Khelaïfi et tacle Mbappé – Algerie360 Fils de Fayza Lamari et Wilfrid Mbappé, Kylian espérait effectuer ce voyage en Algérie avec les trophées de la Ligue des champions et de l’Euro 2024 en main. Cependant, son rêve de remporter la Ligue des champions a été brisé après l’élimination du PSG par Dortmund. Néanmoins, avec l’Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet, la France demeure l’une des équipes favorites pour le titre. Si les Bleus triomphent, la visite de Mbappé en Algérie pourrait bien se concrétiser fin juillet prochain.