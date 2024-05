Préparations pour un été propre : Campagne de nettoiement à Ain Achir ikram saker by ikram saker 25 mai 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 4 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Dans le cadre des préparatifs pour la saison estivale et conformément aux instructions du chef de l’Exécutif de la wilaya d’Annaba, une campagne de nettoiement a eu lieu, hier, avec la participation d’Associations de protection des consommateurs et de la Société environnementale, Amis de l’Environnement, El Hadjar, pour le déblayage des jardins et du parc familial de Ain Achir, ainsi que de l’espace forestier adjacent. Cette initiative, menée sous le slogan “La Vague Verte”, s’est déroulée en collaboration avec l’Association Green Bike. La campagne a débuté à 9h00, après un rassemblement des participants devant le siège de la direction du Commerce au Pont Blanc à 8h30. Cet événement vise à sensibiliser le public à l’importance de la protection de l’environnement et à préparer les espaces publics pour accueillir les estivants dans les meilleures conditions. L’action de nettoyage a, particulièrement, concerné le parc de Aïn Achir et ses environs boisés, des lieux prisés par les habitants et les visiteurs pour leur beauté naturelle. En mobilisant les membres de la communauté et les associations locales, cette initiative souligne l’engagement de la wilaya d’Annaba pour un environnement plus propre et plus accueillant. Bien que cette initiative soit encourageante, il est essentiel que les estivants prennent conscience de l’importance de maintenir ces lieux propres. La réussite de telles campagnes dépend, également, de la responsabilité individuelle de chaque visiteur. En adoptant des comportements respectueux de l’environnement, chacun peut contribuer à la préservation de ces espaces naturels pour les générations futures. Par : I.S