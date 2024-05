Basketball/playoff pour l’accession en Nationale 1 : L’U.S.A Bouna brille encore et se qualifie pour l’ultime phase La Rédaction by La Rédaction 25 mai 2024 in Sport A A 0 0 SHARES 3 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter C’est une véritable brillante saison que réalise l’équipe de Basketball de l’U.S.A BOUNA. Après sa nette domination en championnat de nationale 2, poule Est, la formation annabi a remporté avec brio le premier play-off disputé à Annaba, et c’est avec les mêmes ambitions que les protégés du jeune coach Tlemcani Nazim se sont déplacés ce weekend à Constantine pour disputer le second play-off de la région Est. Cette deuxième phase des playoffs, programmée à Constantine du jeudi 23 au samedi 25 mai à la salle Mansourah, avec la participation de l’ASL Jijel, la JSB M’Sila et le WRB El Eulma en plus du team de l’USAB, a permis à cette dernière de l’illustrer et confirmer le valeureux potentiel qui la compose. Les Annabis ont débuté le tournoi jeudi par une belle victoire sur l’ASL Jijel (60-48), avant d’enchainer vendredi par un second succès au détriment du WRB El Eulma (45-36). Avec ces deux victoires, l’USAB a assuré sa qualification au dernier play-off quelque soit le résultat du dernier match joué hier en fin d’après-midi, face à la JSB M’Sila. Ainsi, les joueurs Annabi semblent plus que déterminés à poursuivre leur brillante série et atteindre l’objectif tracé à savoir l’accession en Nationale 1. La direction du club pour sa part, n’a pas lésiné dans l’effort pour mettre les joueurs et le staff technique dans les meilleures conditions possibles afin qu’ils puissent se surpasser et terminer la saison en apothéose. Bonne chance. M N Tags: U.S.A BOUNA