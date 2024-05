Salon de la culture algérienne au Canada : L’amour du pays, au-delà des frontières Lilia Mechakra by Lilia Mec

Salon de la culture algérienne au Canada : L’amour du pays, au-delà des frontières Lilia Mechakra by Lilia Mechakra 21 mai 2024 in International A A 0 0 SHARES 88 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter «Rien n’est plus vivant qu’un souvenir», cette citation de Federico Garcia Lorca prendra tout son sens à Montréal, ce 26 mai 2024, grâce aux efforts de la diaspora algérienne installée au Canada et de l’Association «Mafatih culture Algerie – Canada», présidée par Mme Fatiha Outchernene. Pas moins de 80 exposants ont répondu présents à la deuxième édition du Salon de la culture algérienne au Canada. Ils représenteront fièrement et dignement les thèmes de cette édition, qui sont «L’artisanat et le tourisme made in DZ à Montréal». L’équipe exposante est, par ailleurs, joliment appelée : «Djamilate El Djazair». L’événement se déroulera, donc, le dimanche 26 mai 2024 au Palais des Congrès Sherton Laval à partir de 11h30, et sera parrainé par le créateur de tenues traditionnelles haute couture, Karim Akrouf. Invité d’honneur de cette édition, le styliste devrait être accompagné par son acolyte de toujours, la chanteuse Manel Gherbi qui animera un concert sur place. Pour l’heure, la chanteuse attend toujours son visa et espère rencontrer son public canadien au plus vite. Son âme, ce salon la doit à ses nobles objectifs. Loin de la volonté de créer une quelconque richesse financière, il s’inscrit dans le désir de promouvoir la culture algérienne au Canada et en Amérique du Nord avant tout. Au cœur des préoccupations centrales de l’Association «Mafatih culture Algérie-Canada», se trouve depuis toujours cette volonté d’entretenir le lien aux origines, à la culture et aux racines algériennes de la diaspora présente en masse au Canada. Ce lien est, certes, indéfectible, mais nécessite de l’entretien et de l’investissement personnel désintéressé, à l’image des efforts fournis depuis des années par Mme Outchernene. Plus que tout, ce genre d’évènements représente un réel baptême culturel pour la jeune génération native du Canada, mais dont les parents sont d’origine algérienne. Cela permet aussi aux plus nostalgiques, de lutter contre les affres des longues périodes d’éloignement, du décalage horaire et de l’isolement que peuvent engendrer certaines périodes. Lorsqu’on sait que les déplacements vers l’Algérie sont aussi coûteux que contraignants en matière de temps et de distance pour les Algériens résidant au Canada, il convient de saluer toute initiative qui permet de promouvoir l’Algérie au-delà des frontières. Plus que tout, ces évènements sont une fierté pour les Algériens d’Algérie qui perçoivent de loin, mais non sans émotion, les efforts de ces proches pas toujours joignables en raison des circonstances de la vie, mais qui multiplient les efforts de reconnexion à l’Algérie et à son peuple dont ils demeurent partie prenante. «Les longs souvenirs font les grands peuples» dis-t-on. La diaspora algérienne au Canada en est la parfaite illustration. Par : M.Lilia