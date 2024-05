Vente_dedicace à l’IFA : Rencontre littéraire avec Zoubida Berrahou La Rédaction by La Rédaction 23 mai 2024 in Annaba, Culture A A 0 0 SHARES 57 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter L’Institut français d’Algérie à Annaba recevra demain Zoubida Berrahou pour une vente-dédicace à partir de 15h00. Mme Berrahou, professeure des universités en sciences économiques et passionnée de littérature, présentera son roman « Sémiramis au pays de Dounia »L’événement débutera à 15h00 et promet d’offrir une plongée captivante dans l’univers de cette auteure. Il convient également de mentionner que Mme Berrahou enseigne le management à l’Université de Mascara depuis plus de 25 ans. Bien que toujours passionnée par l’écriture, elle n’a jamais tenté l’aventure de l’édition jusqu’à récemment. En 2022, elle a présenté son premier roman, écrit à l’âge de 23 ans, à la 10ème Journée du manuscrit francophone à Paris. Ce roman, intitulé « Sémiramis au pays de Dounia », a été nominé et a marqué le début d’une aventure littéraire remarquable pour Mme Berrahou. Depuis cette nomination, son parcours littéraire a confirmé sa vocation première : l’écriture romanesque. Ses lecteurs pourront découvrir les coulisses de la création de « Sémiramis au pays de Dounia » et échanger avec l’auteure sur ses inspirations et ses méthodes de travail. Tous les amateurs de littérature sont invités vendredi à participer à cette rencontre enrichissante et à partager la magie des mots avec Zoubida Berrahou. Ceux qui manqueront cette première occasion de rencontrer Zoubida berrahou à l’institut français d’Annaba et d’échanger avec elle,pourront se rattraper ce samedi, au café littéraire « LA Montagne Magique » à Seraïdi qui poursuit ces activités littéraires au fil des semaines.