VOX POPULI Comme chez nous... Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 25-05-2024, 11:00 Je lis la presse française. J

VOX POPULI Comme chez nous... MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 25-05-2024, 11:00 Je lis la presse française. J'écoute les radios et je regarde les télévisions. On dirait qu'ils n'ont pas compris ! Dien Bien Phu, les Aurès, la colonisation, les guerres d'indépendance, ça n'a donc servi à rien ? La Nouvelle-Calédonie est un pays colonisé. Comme chez nous, les luttes politiques «pacifiques» ne donneront rien. Un jour ou l'autre, des patriotes passeront à la véritable lutte armée. C'est le seul langage compris par les occupants. C'est la seule voie qui mène à l'indépendance. Évidemment, à 22 000 kilomètres de là, les politiques et les éditorialistes de France crieront au terrorisme ! Comme chez nous ! Et ils incriminent l'Azerbaïdjan comme ils incriminaient, hier, l'Égypte et les pays communistes. Mais, comme chez nous, c'est le drapeau kanak qui restera seul sur l'île... M. F.