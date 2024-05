À 2 semaines de l’Aïd El-Adha : voici les prix des moutons en Algérie Par Amina Aouadi 26 mai 2024 à 17:38 F

À 2 semaines de l’Aïd El-Adha : voici les prix des moutons en Algérie Par Amina Aouadi 26 mai 2024 à 17:38 Flambée des prix des moutons, les éleveurs et les citoyens unanimes : une situation exceptionnelle ! À quelques jours de l’Aïd El Adha, les prix des moutons atteignent des niveaux jamais vus auparavant sur les marchés algériens. Cette flambée des prix, qui touche l’ensemble du pays, suscite l’inquiétude des citoyens et interroge sur les raisons de cette envolée inédite. Aujourd’hui, à Oran, le marché de El–Kerma a enregistré une affluence exceptionnelle avec près de 10 000 moutons présentés à la vente. Les prix oscillent entre 56 000 et 100 000 DA, pour un poids ne dépassant pas 14 kg (Cela signifie que le prix du kilogramme de viande coûtera au consommateur 5 500 DA environ, ce qui est anormal, surtout si l’on sait que les prix de la viande rouge ont baissé après la reprise des importations). Cette fourchette impressionnante reflète une tendance générale observée dans les marchés à bestiaux du pays. Hier, à Skikda, au marché aux bestiaux de Tamalous, les prix variables en fonction de la race, de l’âge et de la taille des animaux, étaient également en hausse, se situant entre 57 000 DA et 135 000 DA. Les chèvres, elles aussi, n’échappent pas à cette tendance, avec des prix variant entre 45 000 DA et 90 000 DA. 🟢 À LIRE AUSSI : Aïd Al-Adha 2024 : L’institut national d’astronomie égyptien annonce la date Dans la wilaya de M’Sila, les tarifs se sont envolés, fluctuant entre 99 000 DA et 111 000 DA, mettant ainsi à l’épreuve le budget des acheteurs. Aïd El Adha : les prix des moutons connaissent une flambée inédite ! Le 22 mai dernier, dans la wilaya de Djelfa, au marché de Messaad, les prix étaient significativement élevés, atteignant entre 47 500 DA et 51 700 DA pour les agneaux, et entre 68 000 DA et 80 000 DA pour les moutons. Il convient de souligner que les marchés de Djelfa sont parmi les plus importants du pays, jouant un rôle crucial dans la détermination des prix du bétail. En tant que centre névralgique du commerce des moutons, les fluctuations observées dans cette région peuvent avoir des répercussions significatives sur l’ensemble du marché national. D’après des sources concordantes, le prix du mouton au marché de gros de Haasi Bahbah, dans la wilaya de Djelfa, a atteint la barre des 10 800 DA la tête. À titre de comparaison, l’année dernière, à la même période, les prix des agneaux oscillaient entre 38.000 DA et 42.000 DA, et ceux des moutons entre 55.000 DA et 65.000 DA. Ces prix qui dépassent largement les capacités de la classe moyenne, rendant l’achat d’un mouton pour la fête difficile pour beaucoup de familles. D’ailleurs, tous les acteurs du marché s’accordent à dire que cette année est exceptionnelle en termes de prix. 🟢 À LIRE AUSSI : Aïd Al-Adha 2024 : des moutons par facilité pour les employés de ce secteur Reste à savoir si cette tendance haussière se poursuivra jusqu’à la fête ou si les prix connaîtront une baisse salvatrice dans les prochains jours.