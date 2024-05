À 2 semaines de l’Aïd El-Adha : voici les prix de la viande rouge (locale et importée) Par Mahdi Amine 26 mai 2024 à 18:10 À L’occasion de l’Aïd El-Kébir, beaucoup de familles algériennes qui ne peuvent pas s’offrir un mouton pour procéder au rituel du sacrifice se rabattent sur la viande rouge qu’elles achètent chez le boucher. Cette alternative permet à ces familles, à défaut d’observer la pratique religieuse et culturelle, de “savourer” le goût de la viande rouge au moins durant cette période sacrée de l’année. Afin de permettre à nos lecteurs de se faire une idée sur le prix actuel de la viande rouge en Algérie (locale et importée), nous avons consulté les chiffres communiqués – ce dimanche 26 mai 2024 – par les ministères de l’Agriculture et du Commerce. Nous avons aussi mené une petite enquête sur le terrain pour prendre la température chez les bouchers. 🔵 À LIRE AUSSI : L’institut national d’astronomie égyptien annonce la date de l’Aïd Al-Adha 2024 Ainsi, selon les données du ministère de l’Agriculture, le prix de la viande bovine locale oscille entre 1600 DA/kg et 1800 DA/kg pour s’établir à une moyenne de 1713 DA/kg exactement. En outre, selon la même source, le poulet de chair coûte 359 DA/kg, les œufs, 16 DA/unité et le lait de vache, 95 DA/litre. Prix en Algérie de la viande d’agneau et de veau importée (2024) Par ailleurs, la nouveauté pour l’Aïd El-Adha 2024 est la disponibilité de la viande importée à des prix beaucoup plus accessibles que ceux de la viande locale. D’après notre enquête, la viande de veau importée d’Espagne et du Brésil est proposée aux prix de 900 DA/kg, 750 DA/kg, voire 680 DA/kg. Ministère de l’Agriculture et du développement rural (dimanche 26 mai 2024) En ce qui concerne la viande d’agneau – importée de Roumanie –, celle que les Algériens préfèrent naturellement pour l’occasion, son prix s’établit à 1800 DA/kg et 1850 DA/kg. Lorsqu’on sait que le prix de la viande locale atteint 2500 DA/kg, l’économie réalisée et considérable. Par ailleurs, la viande bovine sans os (habra) importée coûte 1000 DA/kg et le steak, 1200 DA/kg. Quant à la viande hachée importée, les bouchers la proposent au prix de 85 DA/kg. Enfin, un kilogramme de merguez vous coûtera 1000 DA et un kilogramme escalope, 700 DA. 🔵 À LIRE AUSSI : Des moutons par facilité pour les employés de ce secteur Voici, pour finir, les prix actuels moyens de quelques légumes et fruits sur le marché algérien : pomme de terre (80 DA/kg), tomate (80 DA/kg), oignon sec (96 DA/kg), ail sec (420 DA/kg), courgette (96 DA/kg), haricot vert (250 DA/kg) ; pomme locale (460 DA/kg), datte (530 DA/kg), banane (380 DA/kg).