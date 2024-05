Huawei ICT Competition Les étudiants algériens champions du monde Placeholder PUBLIÉ 26-05-2024, 13:30 Des étu

Huawei ICT Competition Les étudiants algériens champions du monde Placeholder PUBLIÉ 26-05-2024, 13:30 Des étudiants algériens ont remporté le grand prix dans le domaine du "Réseau et Cloud" et le premier prix dans le domaine de "l'Informatique" après leur participation à un concours international organisé par l'entreprise "Huawei" des technologies de l'information et de la communication (Huawei ICT Compétition) en Chine, a indiqué dimanche un communiqué de cette entreprise. "Les étudiants algériens ont dominé le concours "Huawei ICT Compétition" en Chine. Les trois groupes ayant participé ont été primés, dont deux ont remporté le grand prix dans le domaine du +Réseau et cloud+ (Network and Cloud) et le premier prix dans le domaine de +l'Informatique+ (Computing)", a précisé la même source. A cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a adressé ses chaleureuses félicitations aux étudiants lauréats. "Félicitations aux étudiants des universités de Sidi Bel Abbès, Oran, Béjaïa, Alger et Batna pour cette distinction internationale", a-t-il écrit. De son côté, l'entreprise Huawei a félicité les étudiants algériens pour cette distinction. Placeholder PUBLIÉ 26-05-2024, 13:30