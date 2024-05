VOX POPULI La «nation arabe» n’existe plus! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 26-05-2024, 11:00 J'ai beaucoup de respect pour M. Boughali, un homme discret mais efficace. Il dirige l'Assemblée populaire nationale avec brio, sans tapage ni ostentation. Mais, fraternellement, j'ai quelques remarques à faire à propos de sa déclaration sur la nation arabe : «Il est temps de restaurer la présence forte et efficace de notre nation arabe sur la scène internationale.» Nous comprenons fort bien les propos de M. Boughali mais si son souci de voir une nation arabe unie et puissante est légitime, la réalité du monde arabe actuel nous oblige à nous poser la question : cette force existe-t-elle encore ? Loin de l'unité tant espérée, le monde arabe est marqué par des divisions profondes qui fragilisent sa position sur la scène internationale. Les conflits d'intérêts entre les pays, les ingérences étrangères, et les ambitions démesurées de certains leaders ont contribué à l'éclatement de la région. N'est-ce pas un vœu pieux que de continuer à croire en une unité qui a volé en éclats depuis belle lurette ? Quand les pays du Golfe s'unissent pour faciliter l'agression américaine contre l'Irak et quand ils forment une coalition, avec d'autres armées arabes, pour anéantir le peuple du Yémen, n'est-ce pas qu'il ne reste plus rien de l'unité des Arabes ? Et quand les Émirats agissent pour installer la guerre au Soudan et divisent la Libye, peut-on encore parler de cette unité ? Et quand le Maroc s'allie avec Israël pour déstabiliser l'Algérie, ce coup de poignard dans le dos est-il compatible avec la fraternité et la solidarité arabes ? Et quand Ghaza la martyre est souillée par les sionistes et son peuple écrasé sous les bombes, où sont la "force" et la "présence" des Arabes ? En d'autres temps, les chars et les avions arabes auraient franchi Rafah pour porter secours aux enfants palestiniens. Le monde arabe n'est plus. Toutes les tentatives pour le restaurer sont vouées à l'échec. Il peut certes revenir sur la scène internationale mais uniquement sous domination americano-sioniste. Il ne pourra même pas se hisser au niveau de l'engagement de la jeunesse américaine et européenne pour la liberté de la Palestine ! Les quelques voix discordantes, ces rares nations qui restent debout, sont minoritaires pour le moment car, et malgré les quelques mots de compassion envers les Palestiniens, beaucoup de faux frères souhaitent la victoire des troupes de Netanyahou à Ghaza. Oui, certains, animés toujours de bonne volonté et nostalgiques d'un passé glorieux, peuvent toujours rêver. Hélas, les temps où Boumediene et le seul roi vaillant d'Arabie, le regretté Fayçal, obligeaient les Occidentaux à sortir chevaux et bicyclettes pour rouler sur les autoroutes vides ; ces temps-là ne reviendront plus. Boumediene et Fayçal sanctionnaient les Occidentaux pour leur soutien à l'expansionnisme sioniste ! Un jour ou l'autre, il faudra bien cesser de parler de la «Umma arabe» qui est morte de sa belle mort et enterrée sous la bannière des accords d'Abraham après une très, très longue agonie débutée à Camp David. M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 26-05-2024, 11:00