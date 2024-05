Vive les exercices ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 26-05-2024, 11:00 La justice est au-dessus de tous ! Mai

Vive les exercices ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 26-05-2024, 11:00 La justice est au-dessus de tous ! Mais en terrasse, plus au-dessus, encore au-dessus, t’as… … Netanyahou qui sirote un cocktail ! Si on ne peut plus faire quelques petits exercices chez soi sans inquiéter et ameuter tout le Bassin d’Aisance Ouest où va-t-on, je vous le demande ? Et après, t’as les médecins qui te disent que l’exercice est excellent pour la santé ! Ben justement, nous ici, en Dézédie, nous avons un respect sans bornes ni limites ni… frontières pour les toubibs. Ils disent que faire de l’exercice régulièrement, c’est excellent pour la forme, alors, nous faisons des exercices. Régulièrement. De la marche. De la course. Des tirs. Du poids. Du poids lourd ! Du pentathlon. Du ball-trap. Du saut en parachute. Du saut d’obstacles. Du parapente. De la plongée sous-marine. Tout, nous faisons absolument tout pour casser la sédentarité mortifère. Parce que c’est ça le danger, ne pas bouger. Rester les pieds enfoncés dans le sable à écouter pousser son gras du bide. Pour peu que les sables soient un chouïa mouvants, tu risques de te retrouver embourbé, voire englouti. Et nous, être à nouveau engloutis par le sable, du moins sur le point de l’être, plus que tout autre peuplade, nous ne le supportons pas. Ça a failli nous arriver en 1963, être engloutis par les vents et les sables mouvants. Bon, à cette époque, à notre décharge, nous étions jeunes, vagissants, nous venions littéralement au monde. Eh ben, malgré ça, faisant fi de notre longue traversée du désert, des plaines, des vallons et des montagnes et maquis du pays à la traque du «Roum» envahisseur, des «Frères» des «Cousins» et des voisins malgré nous ont tenté de nous faire la peau. Les balourds ont failli se la payer, not ’peau. Mais… non ! Malgré notre jeunesse et notre état de fatigue extrême, due à plus de 132 ans d’exercices intensifs face à Fafa, nous avons renfilé le survêt Vert Kaki et on leur a donné la tannée aux agresseurs de la 25e heure et des poussières d’indépendance. Depuis, nous avons grandi. Nous avons appris le désert. La science des sables et de leurs mouvements. La météo des dunes et des vents et des tempêtes. Nous sommes même devenus incollables dans la lecture du ciel par soir de pleine lune et de constellations enchevêtrées. Oui, Orion, bien sûr. La Petite Ours, bien évidemment. Mais aussi et depuis peu… Pegasus. D’ailleurs, depuis cet entraînement intensif, depuis cette année-là, 1963, nous n’avons jamais plus arrêté les exercices. Bien au contraire, à partir de 2019, nous les avons amplifiés, accélérés et remis du turbo dans les altères. C’est même devenu une doctrine. Notre idéologie sportive ! Maintenant, j’comprends que les voisins du Bassin d’Aisance Ouest s’inquiètent de voir le ciel à quelques encablures de leurs riads s’éclairer de nuit comme s’ils étaient de jour, midi tapante, dans la Z’riba. Mais, je les rassure tout de suite. Pourquoi s’inquiéter ? C’est pas eux qui n’arrêtent pas de dire que nous, les sauvages de l’Est, nous ne faisons que mumuse avec des «grawedj», des jouets russes obsolètes ? Du matos vieux et rouillé ? Rouillé ? Vous avez dit rouillé ? Comme c’est bizarre ? Rouillé comment, nos jouets ? Comme un vélo sur lequel vos aïeuls étaient juchés, jambes écartées pour ne pas tomber ? Tomber plus bas ? Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. H. L. Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 26-05-2024, 11:00