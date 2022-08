SANTÉ L'eau de pluie est-elle potable ? QUESTION/RÉPONSEClassé sous :HYGIÈNE DE VIE , EAU DE PLUIE , SOURCE DE L'EAU POTABLE Lire la bio Céline Deluzarche Journaliste (1979 - 2021) Publié le 04/05/2019 Modifié le 02/06/2020 De plus en plus d'usagers récupèrent l'eau de pluie dans des citernes pour des raisons écologiques et économiques. Une eau gratuite qui peut servir à de nombreux usages domestiques. Mais peut-on la boire sans danger ? Vous aimez nos Questions/Réponses sur la Santé ? Inscrivez-vous à la lettre d'information La question Santé de la semaine pour la recevoir tous les samedis. Cela vous intéressera aussi L'eau potable en France est extrêmement contrôlée : elle doit respecter une cinquantaine de paramètres avec des seuils précis pour les nitrites, pesticides, plomb... L'eau de pluie est, elle, bien différente. D'abord, elle possède une tenue élevée en dioxyde de carbone ce qui la rend naturellement acide. Puis elle se charge en oxydes d'azotes et dioxydes de soufre issus de la combustion des énergies fossiles ou de la circulation, qui là encore se transforment en acides. Elle récolte aussi les nitrates émis par les activités agricoles. Enfin, lors de son ruissellement dans les gouttières et dans la citerne, elle se charge en métaux, bactéries et micro-organismes potentiellement dangereux pour la santé. Au final, sa composition peut dépasser les seuils réglementaires et la boire est susceptible d'entraîner des gastroentérites voire des intoxications graves. De plus, cette qualité est très variable selon les régions et les activités industrielles à proximité. Le ministère de la Santé estime ainsi que « l'eau de pluie présente une contamination microbiologique et chimique supérieure aux limites de qualité retenues pour l'eau potable distribuée par le réseau public ». Un arrêté de 2008 autorise l'utilisation de l'eau de pluie seulement à l'extérieur de l'habitation et pour l'alimentation des chasses d’eau et le lavage des sols. L'utilisation de l'eau de pluie pour laver le linge est autorisée sous réserve de dispositifs de traitement adaptés.